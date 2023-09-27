Китайские электрокары BYD будут выпускать в Узбекистане

Как сообщает ТАСС, китайский конгломерат BYD построит на территории Узбекистана предприятие по производству электрокаров и гибридных автомобилей. Соответствующее соглашение уже подписано с республиканским министерством инвестиций, промышленности и торговли. Представители ведомства отметили, что совместное предприятие китайской компании BYD Auto и узбекской «Узавтосаноат» получило название BYD Uzbekistan Factory.

— Планируемый объем производства на первом и втором этапе реализации инвестпроекта составит 50 000 единиц, а с завершением третьего этапа показатель достигнет 300 000 автомобилей, — уточнили в Министерстве.

BYD Uzbekistan Factory станет первым совместным предприятием китайского лидера по выпуску электромобилей за пределами Китая, подчеркивают узбекские чиновники. В настоящее время конгломерат имеет четыре производственные базы — в Шэньчжэне, Сиане, Шанхае и Пекине.

Кроме того, власти Узбекистана и китайская компания FAW Jiefang Automobile рассматривают возможность производства полугрузовых и грузовых автомобилей на альтернативных источниках энергии.