Geely рассекретила российские цены на новый Coolray

Coolray в комплектации Comfort оснащен диодными ходовыми огнями, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми колесами. Приборная панель и накладки дверных панелей отделаны кожзамом. Все кресла снабжены подогревом, сиденье водителя регулируется в шести направлениях, переднего пассажира — в четырех.
Рулевая колонка настраивается по вылету и высоте, руль тоже оборудован подогревом. Мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином поддерживает Apple CarPlay, есть два USB-разъема спереди и один сзади. Такой автомобиль обойдется в 2 594 990 рублей.
Версия Luxury отличается 18-дюймовыми колесами черного цвета, панорамной крышей с люком и зеркалами с электроприводом складывания. Интерьер получил цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, систему бесключевого доступа и боковые подушки безопасности у водителя и переднего пассажира. Цена «роскошной» комплектации составляет 2 704 990 рублей.
В исполнении Flagship новый Coolray щеголяет тормозными суппортами красного цвета, черной крышей, спойлером на багажной двери (которая вдобавок снабжена электроприводом) и вертикальными ходовыми огнями в переднем бампере. Список оснащения дополнен датчиком дождя, передними парктрониками, системой кругового обзора и беспроводной зарядкой. Салон отделан экокожей с замшевыми вставками черного и красного цвета, а педали украшены металлическими накладками. Такой кроссовер оценен в 2 904 990 рублей.
Наконец, версия Exclusive отличается двухцветными колесами и особым цветом кузова «Лиловый перламутр». В топовой комплектации Coolray стоит 2 934 990 рублей.