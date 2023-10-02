Geely рассекретила российские цены на новый Coolray

Coolray в комплектации Comfort оснащен диодными ходовыми огнями, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми колесами. Приборная панель и накладки дверных панелей отделаны кожзамом. Все кресла снабжены подогревом, сиденье водителя регулируется в шести направлениях, переднего пассажира — в четырех.

Рулевая колонка настраивается по вылету и высоте, руль тоже оборудован подогревом. Мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином поддерживает Apple CarPlay, есть два USB-разъема спереди и один сзади. Такой автомобиль обойдется в 2 594 990 рублей.