Новые рекорды: продажи LADA в сентябре выросли почти вдвое

Фото: LADA
По итогам сентября нынешнего года российские дилеры продали 36 231 пассажирский и коммерческий автомобиль LADA, что на 8,7% выше показателя августа. За девять месяцев объем реализованных машин достиг 242 552 единиц — на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Vesta обновила свой рекорд с марта 2022 года — за сентябрь продан 7301 автомобиль. Всего с момента вывода на рынок обновленной версии флагмана реализована 24 381 машина.

LADA Granta разошлась тиражом 19 913 единиц — это новый рекорд с момента старта производства и на 48,4% выше, чем в сентябре прошлого года.

В прошлом месяце также было продано 4070 внедорожников Niva Legend, что является лучшим показателем с 2014 года, а продажи Niva Travel в сентябре составили 4295 автомобилей.

Добавим, что в третьем квартале 2023 года АВТОВАЗ выпустил более 118 000 автомобилей, что в 1,7 раза превышает результат апреля-июня.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, дешевые машины, бюджетные авто
4 октября 2023
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