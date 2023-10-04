Новые рекорды: продажи LADA в сентябре выросли почти вдвое

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Vesta обновила свой рекорд с марта 2022 года — за сентябрь продан 7301 автомобиль. Всего с момента вывода на рынок обновленной версии флагмана реализована 24 381 машина.

LADA Granta разошлась тиражом 19 913 единиц — это новый рекорд с момента старта производства и на 48,4% выше, чем в сентябре прошлого года.

В прошлом месяце также было продано 4070 внедорожников Niva Legend, что является лучшим показателем с 2014 года, а продажи Niva Travel в сентябре составили 4295 автомобилей.

Добавим, что в третьем квартале 2023 года АВТОВАЗ выпустил более 118 000 автомобилей, что в 1,7 раза превышает результат апреля-июня.