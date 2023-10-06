Модельный ряд Jetour пополнится сразу семью новинками

Как сообщает портал «Китайские автомобили», внедорожная линейка Jetour считается у бренда самой перспективной. До конца года на китайский рынок выйдет гибридная модель Traveler C-DM с 1,5-литровым 156-сильным мотором в паре с электродвигателем и трехступенчатой трансмиссией DHT. Ей обещан запас хода до 1000 км. T1L получит такую же силовую установку, но будет компактнее и менее брутальным — и окажется дешевле.

T−2 станет полностью самостоятельной моделью, отличной от одноименной «российской». Он построен на платформе Kunlun и получит гибридную силовую установку на базе 2,0-литрового турбомотора. Полноразмерный T−3 обзаведется 2,0-литровым двигателем и четырьмя электромоторами. Его запас хода составит 1400 км.

P−3 окажется пикапом на базе T−3, а кроссовер L9 представляет собой разновидность модели X90 Pro. Наконец, молодежный «паркетник» X−2 получит выразительный дизайн кузова в стиле Lamborghini Urus и 2,0-литровый турбомотор. Вдобавок к «обычной» версии у модели будет и гибридная — с силовой установкой C-DM.