Volvo закрыла россиянам доступ к программному обеспечению

Фото: Unsplash
Компания Volvo отключила российских пользователей от серверов с фирменным программным обеспечением. Под санкции шведов попали как владельцы автомобилей, у которых перестало работать приложение Volvo on Call, так и официальные дилеры: им закрыли доступ к сервисному софту.
Александр Пономарев

На сайте российского клуба владельцев Volvo пользователи сообщают, что актуальная версия приложения Volvo on Call 5.30 теперь либо вовсе не пускает в аккаунт, либо делает его использование бессмысленным — у тех, кому все-таки удалось залогиниться, пропали такие функции, как отслеживание геолокации автомобиля, управление замками дверей, проверка уровня топлива или удаленный запуск автономного отопителя.

Самые настойчивые юзеры опытным путем выяснили, что если вместо последней версии Volvo on Call установить более старую (5.17.1 или 5.22.1), то утраченные опции можно вернуть. По крайней мере, пока.

Но это еще не все. Volvo взяла пример с некоторых других автопроизводителей и тоже отключила от серверов с программным обеспечением российских официальных дилеров марки. Это вызвало у сервисменов ряд проблем — теперь они не могут прописать ключи, перепрограммировать электронные блоки и обновить софт в автомобилях. Вероятно, дилерам придется искать для работы альтернативные каналы.

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9 октября 2023
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