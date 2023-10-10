Новая Vesta Sport может стать мощнейшей серийной LADA в истории

В линейке Vesta модификация Sport встанет на ступеньку выше «подогретой» версии Sportline. Технические характеристики автомобиля все еще находятся под вопросом. Но как нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, он не будет уступать по мощности своему предшественнику — то есть дорестайлинговой Vesta Sport. А она, напомним, оснащалась бензиновым 1,8-литровым мотором мощностью 145 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Что же касается слухов о двигателе на 180—190 л. с., который могла бы получить Vesta NG Sport, то их представители LADA не подтвердили, хотя и не опровергли. Какой именно агрегат расположится под капотом новинки, разумеется, тоже пока неизвестно — не исключено, что он окажется зарубежного происхождения.

LADA Vesta NG Sport поступит в продажу в следующем году, а Vesta Sportline — уже в следующем месяце. Более подробно о последней портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.