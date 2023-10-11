Jetour планирует организовать производство автомобилей в России

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» гендиректор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь, компания уделяет российскому рынку большое внимание. «В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов», — заявил он.

«Поэтому у нас, безусловно, есть такие планы стратегические по дальнейшему развитию на российском рынке, включая различные аспекты локализации», — добавил Чэнь. Он отметил, что Jetour открыт к любым вариантам сотрудничества и готов обсуждать разные форматы, будь то партнерский проект или собственный завод.

Напомним, что сегодня модельная линейка Jetour представлена в России тремя кроссоверами: Dashing, X70 Plus и X90 Plus. Первый предлагается по цене от 2 439 900 рублей, второй — от 2 999 900, а третий — от 3 349 900.