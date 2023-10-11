Jetour планирует организовать производство автомобилей в России

Фото: Jetour
Китайский автомобильный бренд Jetour появился на российском рынке всего четыре месяца назад, но уже строит серьезные стратегические планы. Бренд возлагает на РФ большие надежды, так что собирается наладить здесь локальное производство в том или ином виде.
Александр Пономарев

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» гендиректор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь, компания уделяет российскому рынку большое внимание. «В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов», — заявил он.

«Поэтому у нас, безусловно, есть такие планы стратегические по дальнейшему развитию на российском рынке, включая различные аспекты локализации», — добавил Чэнь. Он отметил, что Jetour открыт к любым вариантам сотрудничества и готов обсуждать разные форматы, будь то партнерский проект или собственный завод.

Напомним, что сегодня модельная линейка Jetour представлена в России тремя кроссоверами: Dashing, X70 Plus и X90 Plus. Первый предлагается по цене от 2 439 900 рублей, второй — от 2 999 900, а третий — от 3 349 900.

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11 октября 2023
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