Новая модель Haval получит название Veyron

Как сообщает издание CarNewsChina со ссылкой на собственные источники в Haval, семиместный кроссовер Veyron получит гибридную трансмиссию Hi4 — как и недавно представленный Raptor.

Совокупная мощность силовой установки из бензинового двигателя и пары электромоторов составит порядка 370 лошадиных сил. На чистом электричестве автомобиль проедет около 115 км. Интеллектуальная система управления вектором тяги ITVC обеспечит полноприводному SUV расход топлива и электроэнергии на уровне переднеприводных аналогов.

Интерьер Veyron будет заметно роскошнее, чем у Raptor, потому и стоить кроссовер будет дороже — в Китае цена составит около 200 000 юаней или 2,7 миллиона рублей по нынешнему курсу. Впрочем, появится ли новинка с громким именем в России, пока неизвестно.