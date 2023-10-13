Объявлена цена самой мощной версии лифтбэка «Москвич 6»

Судя по прайс-листу на официальном сайте, самый мощный и дорогой «Москвич» получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 174 л. с. и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач вместо вариатора. Время разгона лифтбэка до 100 км/ч производитель не сообщает, однако известно, что его максимальная скорость составляет 170 км/ч — как и у менее мощной версии.

«Москвич 6» в старшей модификации предлагается только в комплектации «Бизнес» — с виртуальной приборной панелью, климат-контролем, системой кругового обзора, люком, подогревом передних кресел и боковыми подушками безопасности. Напомним, что 136-сильная версия лифтбэка обойдется в 2 626 000 рублей за версию «Комфорт» и 2 826 000 рублей — за исполнение «Бизнес».

Когда топовый «Москвич 6» появится в продаже, пока неизвестно.