Российские продажи подержанных автомобилей выросли в сентябре почти на 11%

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», основную долю вторичного рынка все так же занимают популярные в прошлом японские, корейские, европейские и американские марки, а также LADA. Авторы исследования уверены, что высокий спрос на подержанные автомобили сохранится — хотя бы из-за отсутствия на первичном рынке некогда привычных и любимых моделей.

Среди брендов по-прежнему лидирует LADA, продажи которой выросли на 8,4% — до 115 300 машин. В сегменте иномарок первое место у Toyota (59 100), второе — у Kia (27 900), третье — у Hyundai (27 300). При этом ни одна из марок, являющихся бестселлерами рынка «бэушных» автомобилей, больше не поставляет новые машины в Россию — разумеется, кроме отечественной LADA.

А вот китайские бренды, уверенно захватывающие сегмент новых автомобилей, в лидеры «вторички» пока не входят — из-за сравнительно небольших объемов парка.

К слову, основную долю рынка б/у занимают автомобили старше семи лет — таких машин в продаже около 80%.