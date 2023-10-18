Livan подумывает о запуске производства своих автомобилей в России

На вчерашней презентации двух новинок российского рынка — седана Livan S6 Pro и кроссовера Livan Х6 Pro — исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай рассказал о планах по локализации автомобилей. «Мы сейчас очень плотно работаем с разными источниками и обсуждаем эту тему», — сообщил топ-менеджер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Livan X6 Pro представляет собой кроссовер длиной 4,5 метра с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 или 180 лошадиных сил, передним приводом и 7-ступенчатым «роботом». Машина оснащена цифровой приборной панелью и тачскрином мультимедийной системы. Китайский «икс шесть» будет предлагаться в трех комплектациях — Luxury за 2 479 900 рублей, Premium за 2 589 900 рублей и Flagship за 2 679 900 рублей.

Седан Livan S6 Pro насчитывает в длину 4730 мм, а силовые агрегаты у него те же, что у кроссовера. «Эс шестому» тоже положено на выбор три комплектации. За Luxury просят 2 429 900 рублей, Premium — 2 519 900 рублей, Flagship — 2 629 900 рублей. Продажи обеих новинок стартовали 18 ноября.