Hongqi против каршеринга: премиальная китайская марка не пойдет по стопам конкурентов

Фото: АвтоВзгляд
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил бренд-менеджер Hongqi Станислав Ионицкий, компания не планирует заходить в сегмент российского каршеринга сразу по нескольким причинам. Другое дело такси — познакомиться с роскошным седаном H9 пассажиры уже могут.
Артем Князев

Другим китайским автопроизводителям — в том числе Chery, Haval и Geely — партнерство с сервисами краткосрочной аренды автомобилей только сыграло на руку. Ведь у россиян, не доверявших «поднебесным» маркам, появилась возможность испытать их продукцию в режиме реальной повседневной эксплуатации, а не на дилерских маршрутах с навязчивым менеджером в пассажирском кресле.

Но даже несмотря на то, что каршеринг является хорошим инструментом для продвижения бренда, компания Hongqi не готова его использовать. Во-первых, потому что китайцы позиционируют свои автомобили как машины, «доступные не для всех». А во-вторых, сервисы краткосрочной аренды выдвигают определенные требования — в том числе по оклейке транспортных средств, чего представителю премиального сегмента делать не хотелось бы.

Что же касается такси, то на этот рынок компания Hongqi уже зашла. Несколько седанов H9 используются в сервисе «Яндекс Go» — в премиальной, разумеется, категории Ultima.

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19 октября 2023
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