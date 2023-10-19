Как опытные водители за копейки в разы продлевают жизнь подвеске

Основная часть цены ремонта подвески складывается из стоимости запчастей. В основе конструкции многих ее элементов лежит шаровой шарнир, прикрытый пыльником из специальной резины. Новые «шаровые» стоят сейчас довольно дорого. В особенности, если речь идет об этих деталях для легковушек иностранных марок.

Они выходят из строя по двум основным причинам. Прежде всего потому, что посадочное место «пальца» шарнира в специальном «вкладыше» внутри его корпуса со временем разбивается из-за переменных нагрузок на подвеску. «Палец» начинает в нем шататься. Вторая причина поломки шаровой опоры или наконечника рычага изначально кроется в повреждении пыльника. Через образовавшееся отверстие в узел проникает влага и грязь. Коррозия и ускоренный наличием абразива износ пальца во вкладыше приводят к необходимости замены узла.

Опытные автовладельцы подметили еще в советские времена: если поддерживать эластичность пыльника на высоком уровне, он не только не трескается со временем, но и рвется гораздо реже. Для продления «молодости» резины еще тогда стали применять обработку силиконовым маслом — полиметилсилоксаном. Это жидкое кремнийограническое вещество с хорошими смазывающим качествами и высокой химической инертностью.

В прошлом веке обзавестись баночкой такой жидкости можно было лишь через знакомых на каком-нибудь производстве, а сейчас она в большом ассортименте и по минимальным ценам представлена на маркетплейсах.