Как опытные водители за копейки в разы продлевают жизнь подвеске

Основная часть цены ремонта подвески складывается из стоимости запчастей. В основе конструкции многих ее элементов лежит шаровой шарнир, прикрытый пыльником из специальной резины. Новые «шаровые» стоят сейчас довольно дорого. В особенности, если речь идет об этих деталях для легковушек иностранных марок.
Они выходят из строя по двум основным причинам. Прежде всего потому, что посадочное место «пальца» шарнира в специальном «вкладыше» внутри его корпуса со временем разбивается из-за переменных нагрузок на подвеску. «Палец» начинает в нем шататься. Вторая причина поломки шаровой опоры или наконечника рычага изначально кроется в повреждении пыльника. Через образовавшееся отверстие в узел проникает влага и грязь. Коррозия и ускоренный наличием абразива износ пальца во вкладыше приводят к необходимости замены узла.
Опытные автовладельцы подметили еще в советские времена: если поддерживать эластичность пыльника на высоком уровне, он не только не трескается со временем, но и рвется гораздо реже. Для продления «молодости» резины еще тогда стали применять обработку силиконовым маслом — полиметилсилоксаном. Это жидкое кремнийограническое вещество с хорошими смазывающим качествами и высокой химической инертностью.
В прошлом веке обзавестись баночкой такой жидкости можно было лишь через знакомых на каком-нибудь производстве, а сейчас она в большом ассортименте и по минимальным ценам представлена на маркетплейсах.
Продаются разные сорта вещества — от ПМС−0,65 до ПМС−10000. Различаются они показателем вязкости: чем больше цифра в маркировке, тем он выше. Для обработки пыльников шаровых шарниров подойдут ПМС с индексом от 100 и больше. Любая «силиконка» вернет эластичность резиновому пыльнику. Просто более густая дольше продержится на его поверхности.
Это, так сказать, профилактическое мероприятие, серьезно продляющее жизнь элементам подвески. Но как быть, если «шаровая» уже разбита? И в этом случае на помощь тоже приходит «химия-химия». Согласно придуманному пару десятков лет назад методу, в корпусе шарнира с болтающимся «пальцем» сверлят отверстие и под давлением закачивают в него расплавленный полимер определенного сорта. Причем порой даже без демонтажа шаровой опоры! Жижа заполняет все свободное место внутри корпуса шарнира и застывает там, образуя фактически новый вкладыш, крепко удерживающий «палец».
Восстановление таким методом одного шарового шарнира обходится примерно в 1000 рублей, что несопоставимо по цене с покупкой нового узла. Описанной процедуры хватает на 20 000—25 000 километров пробега. Ее можно повторять на одной «шаровой» до трех раз. Что в реальности означает одно: автовладелец, практикующий такого рода ремонт подвески, раньше продаст машину, чем столкнется с необходимостью приобретать для нее новые детали.