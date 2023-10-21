АВТОВАЗ назвал максимально подходящий под госзакупки автомобиль

Фото: globallookpress.com
Минпромторг 20 октября перечислил марки автомобилей, рекомендованных для закупки и эксплуатации госслужащими. А АВТОВАЗ отметил, что список скоро пополнится еще одной моделью.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, тольяттинский автогигант назвал автомобиль, который будет максимально отвечать всем критериям госзакупок.

— Безусловно, все модели LADA, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям и может быть использована как на пересеченной местности, так и в крупных городах. Осенью 2024 года мы также начнем производство LADA Aura. Это представительский седан, который будет максимально отвечать критериям госзакупок, — пообещал АВТОВАЗ.

Среди рекомендованных Минпромторгом к госзакупкам моделей LADA в этот список попали Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel и Niva Legend. Седана Aura в списке нет, потому что он пока не выпускается серийно.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок
21 октября 2023
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