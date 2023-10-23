Рассекречена внешность самого дешевого кроссовера BAIC

Как сообщает портал Autohome, габариты BAIC BJ30 второго поколения составляют 4730/1910/1790 мм, колесная база — 2820 мм. Со сменой генераций кроссовер особенно заметно прибавил в длину — по сравнению с предшественником она выросла сразу на 225 мм, а расстояние между осями — на 145 мм. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 188 л. с. от более крупной модели X7.

О трансмиссии данных пока нет — скорее всего, BJ30 получит 7-ступенчатый «робот». Загадкой является и наличие полного привода — кроссовер первого поколения оснащался исключительно передним, хотя техническая возможность установить муфту в приводе задних колес у новинки имеется.

На калининградском заводе «Автотор» автомобили BAIC выпускают с апреля — до конца года ассортимент локализованных моделей должен расшириться до семи штук. Вполне возможно, что со временем в России пропишется и BJ30.