Kia показала обновленный седан K5

Обновление принесло четырехдверке новые фары головного света сложной зигзагообразной формы и другие фонари — оптика выполнена в том же стиле, что у недавно представленных кроссоверов Kia. Седан получил новые бамперы — на переднем появились более крупные вентиляционные отверстия, а задний теперь украшают новые выхлопные патрубки. Дополняют свежий образ иные колесные диски — в зависимости от комплектации их диаметр составляет от 16 до 19 дюймов.

В интерьере появился изогнутый панорамный дисплей и новый блок кнопок для управления мультимедийной системой и климат-контролем.

На домашнем рынке седан K5 будет предлагаться с четырьмя силовыми установками на выбор. Базовый мотор — 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 160 лошадиных сил, на ступеньку выше — 1,6-литровый 180-сильный турбомотор, также доступна 2,0-литровая «четверка», работающая на пропане, и гибридная версия того же двигателя.

Цены на обновленный седан Kia K5 в Южной Корее стартуют с 27,84 миллиона вон или около 1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу.