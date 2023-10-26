Жив, курилка: как продлить жизнь двигателю с карбюратором

По оценкам экспертов, количество таких авто в нашей стране может составлять несколько миллионов. В чем же заключается живучесть подобных силовых агрегатов? Специалисты по ремонту автомобильных моторов отмечают, что главным достоинством карбюраторной подачи бензина во впускной тракт является ее функциональная простота и, как следствие, надежность и неприхотливость в обслуживании.
Более того, на некоторых рабочих режимах карбюраторы показывают себя даже лучше иных «впрысковых» топливных систем. Однако есть у карбюраторного оборудования и очевидные минусы. Прежде всего: наличие подвижных элементов для механического управления смесеобразованием.
Эти детали в ходе эксплуатации не только изнашиваются, но и довольно сильно загрязняются. Что в итоге приводит к серьезным проблемам в работе других узлов двигателя. Кстати, загрязняется карбюратор в основном из-за плохого топлива. Содержащиеся в таком горючем примеси образуют на деталях нагар и масляную пленку.
Вредное воздействие на карбюратор могут оказывать и другие негативные факторы. Например, неправильно подобранное моторное масло или его переизбыток в системе смазки, что со временем также приводит к появлению грязи и углеродистых отложений в топливной системе. В частности, переизбыток масла засоряет датчики и дроссельную заслонку во впускном коллекторе.
Последствия всего этого не заставят себя ждать. Причем их может быть целый букет: и повышенный расхода топлива, и нагар на свечах зажигания, и нестабильная работа мотора на холостом ходу. До кучи можно добавить затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой) и заметное уменьшение его нормативной мощности.
Именно поэтому, чтобы не возникало подобных проблем, карбюратор необходимо регулярно (как минимум — один раз в сезон) обслуживать и обязательно чистить. Для качественного выполнения этой процедуры требуется соблюдать последовательность действий. Сначала карбюратор «отмывают» снаружи, потом берутся уже за внутренние жиклеры и заслонки. Обязательно нужно обработать и встроенный сетчатый фильтр.
Все отмеченные выше операции, как правило, проводят с использованием специальных спреев или аэрозолей. Сегодня основную их долю составляют отечественные продукты. К слову, некоторые из них по своим рабочим показателям ничуть не уступают импортным аналогам. Достойный пример –аэрозольный очиститель карбюратора Ruseff.
Как показала практика применения препарата, аэрозоль демонстрирует высокую эффективность при проведении как внутренней чистки карбюратора, так и при его наружной обработке. Средство быстро и качественно очищает топливоподающие каналы и камеры, жиклеры, дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов и полностью восстанавливает подвижность воздушной заслонки. В ходе очистки карбюратора растворяются и удаляются все виды загрязнений: смолы, нагар и другие вредные отложения, образующихся в процессе эксплуатации.
Благодаря отмеченным свойствам у двигателя практически полностью восстанавливается нормативная мощность, улучшается его холодный запуск, а попутно нормализуется и расход топлива. Помимо плановых сезонных процедур, очиститель карбюратора от Ruseff рекомендуется регулярно использовать в качестве эффективного профилактического средства.