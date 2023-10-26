Жив, курилка: как продлить жизнь двигателю с карбюратором

По оценкам экспертов, количество таких авто в нашей стране может составлять несколько миллионов. В чем же заключается живучесть подобных силовых агрегатов? Специалисты по ремонту автомобильных моторов отмечают, что главным достоинством карбюраторной подачи бензина во впускной тракт является ее функциональная простота и, как следствие, надежность и неприхотливость в обслуживании.

Более того, на некоторых рабочих режимах карбюраторы показывают себя даже лучше иных «впрысковых» топливных систем. Однако есть у карбюраторного оборудования и очевидные минусы. Прежде всего: наличие подвижных элементов для механического управления смесеобразованием.

Эти детали в ходе эксплуатации не только изнашиваются, но и довольно сильно загрязняются. Что в итоге приводит к серьезным проблемам в работе других узлов двигателя. Кстати, загрязняется карбюратор в основном из-за плохого топлива. Содержащиеся в таком горючем примеси образуют на деталях нагар и масляную пленку.