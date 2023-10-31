«Автотор» начал собирать секретные китайские кроссоверы

Как сообщает портал «Китайские автомобили», на фотографиях с конвейера одного из первых собранных BAIC X7 засветились кроссоверы черного цвета с надписью Fengon на крышке багажника. Это полноприводный кроссовер Dongfeng ix7 образца 2020 года, о производстве которого «Автотор» ничего не говорил.

Зато аккурат на прошлой неделе официальный российский дистрибьютор Dongfeng компания «Моторинвест» сообщила о расширении линейки бренда с трех до 11 моделей — в списке будущих новинок как раз числится и ix7. К тому же «Автотор» уже зарегистрировал ООО «Восток Ветер Рус», и оно, очевидно, относится к марке Dongfeng, название которой переводится как «Восточный ветер».

Семиместный кроссовер с габаритами 4930 х 1935 х 1765 мм оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 231 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом». В Китае он продается за 125 900 — 215 900 юаней, что примерно 1,6—2,7 миллиона рублей по нынешнему курсу. Официально о планах сборки Dongfeng ix7 могут объявить ближе к 2024 году.