LADA по заводской цене оказались вчетверо популярнее «дилерских»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, проект онлайн-продаж LADA стал «беспрецедентным». «По результатам пилотного запуска в рамках сентября программа показала крайне высокую эффективность — конверсия в покупку стала в четыре раза выше, чем в среднем по сайту. Мы видим крайне высокий спрос со стороны потребителей — высокий трафик на страницу акции и сервиса онлайн-продаж, и, соответственно, быстрые бронирования», — рассказали в АВТОВАЗе.

— Это является одной из причин решения о потенциальном расширении модельного ряда в рамках акции, но более детальную информацию мы анонсируем в начале ноября, — пообещала пресс-служба производителя.

Пока для покупки через сайт доступна только Grantа в комплектациях Standart за 669 900 рублей и Drive Active за 910 900 рублей. Для бронирования автомобиля нужно внести предоплату в размере 10 000 рублей, но забирать его придется в одном из дилерских центров «Центральная СТО» в Тольятти.