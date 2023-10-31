LADA по заводской цене оказались вчетверо популярнее «дилерских»

Фото: LADA
АВТОВАЗ рассказал о том, как покупатели оценили программу онлайн-продаж LADA по заводской цене. Оказалось, что производитель наблюдает «крайне высокий спрос» на покупку тольяттинских моделей через сайт, так что скоро ассортимент площадки будет расширен.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, проект онлайн-продаж LADA стал «беспрецедентным». «По результатам пилотного запуска в рамках сентября программа показала крайне высокую эффективность — конверсия в покупку стала в четыре раза выше, чем в среднем по сайту. Мы видим крайне высокий спрос со стороны потребителей — высокий трафик на страницу акции и сервиса онлайн-продаж, и, соответственно, быстрые бронирования», — рассказали в АВТОВАЗе.

— Это является одной из причин решения о потенциальном расширении модельного ряда в рамках акции, но более детальную информацию мы анонсируем в начале ноября, — пообещала пресс-служба производителя.

Пока для покупки через сайт доступна только Grantа в комплектациях Standart за 669 900 рублей и Drive Active за 910 900 рублей. Для бронирования автомобиля нужно внести предоплату в размере 10 000 рублей, но забирать его придется в одном из дилерских центров «Центральная СТО» в Тольятти.

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31 октября 2023
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