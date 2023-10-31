Не все то золото, что Aurus: спасется ли автопроизводитель от краха

Как выяснила газета «Ведомости», обладающая по ее собственным словам инсайдерами в самых пикантных и неожиданных местах, российский энергетический гигант «Газпром» раздумывает, не войти ли ему в капитал производителя люксовых машин Aurus. Целых три анонимных источника поделились данной животрепещущей информацией с упомянутым выше СМИ.

Первый заявил, что принципиальное решение уже принято на уровне правительства, но сроки реализации проекта ему неизвестны. Второй сообщил, что сделка будет произведена деньгами, но по поводу размера выкупаемой доли он не в курсе. Третий намекнул, что в результате сделки подвинут подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ», причем цена вопроса — до 40% акций.

И словно мухи, тут и там

Ходят слухи по домам…