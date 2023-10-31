Не все то золото, что Aurus: спасется ли автопроизводитель от краха

Как выяснила газета «Ведомости», обладающая по ее собственным словам инсайдерами в самых пикантных и неожиданных местах, российский энергетический гигант «Газпром» раздумывает, не войти ли ему в капитал производителя люксовых машин Aurus. Целых три анонимных источника поделились данной животрепещущей информацией с упомянутым выше СМИ.
Первый заявил, что принципиальное решение уже принято на уровне правительства, но сроки реализации проекта ему неизвестны. Второй сообщил, что сделка будет произведена деньгами, но по поводу размера выкупаемой доли он не в курсе. Третий намекнул, что в результате сделки подвинут подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ», причем цена вопроса — до 40% акций.
И словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам…
Дежавю
Причем относительно пертурбаций в составе учредителей «Ауруса» инсайдерская информация всплывает не в первый раз. В январе 2022 года один весьма известный автомобильный ресурс уверял, что из состава партнеров проекта выходят «Соллерс» и НАМИ, а их доли передаются некоей структуре «Ростеха». Портал писал следующее: «По сведениям наших источников, причина изменений в структуре проекта Aurus кроется в проблемах с производством седанов и лимузинов Aurus Senat, официально стартовавшим на заводе в Елабуге 31 мая 2021 года. С тех пор производство так и не смогло набрать запланированного темпа, а качество предсерийных экземпляров не соответствует классу автомобилей Aurus. Кроме того, на сегодняшний день Аурус получил всего около 60 предоплаченных заказов, притом что по плану завод в Елабуге должен выдавать более 600 седанов в год».
В тот раз события пошли по несколько иному пути. «Ваши вдумчивые прогнозы ошибочны, милый Гревочка. Вы плохо читаете в сердцах». Никакой смены состава учредителей не произошло. Впрочем, автор весьма четко указал причину внутренних проблем компании.
Что-то пошло не так
У любой коммерческой структуры есть два пути удерживаться на плаву — либо вести эффективную предпринимательскую деятельность, получая от нее прибыль, либо садиться на шею государству, мотивируя это идеологической важностью своей миссии.
Судя по всему, создатели «Ауруса» изначально делали ставку именно на первый вариант. Недаром прорабатывались проекты производства не только правительственных лимузинов, но и общедоступных премиальных моделей. Да и арабов в лице «Фонда обороны, безопасности и развития Тавазун» привлекли в состав учредителей скорее всего не ради денег — что такое 10 млн. евро в современных условиях! — а для выхода на рынки Арабских Эмиратов.
Однако что-то пошло не так, и компания не смогла набрать требуемых оборотов. Вероятно, сказалась неблагоприятная внешнеторговая конъюнктура. Вяло шли продажи и в России: в 2022 году был продан 31 автомобиль марки, в 2022 году — 54 штуки. Это очень далеко от порога рентабельности, на который указывали как вышеупомянутый портал, так и автомобильные эксперты. В частности, Сергей Бургазлиев считал, что Aurus должен продавать более 500 автомобилей в год, чтобы выйти в плюс.
Финансовая подпорка
Пока же компания является сугубо убыточной. Последняя опубликованная финансовая отчетность за 2021 год показывает, что чистый убыток составил 953,6 млн. руб. при выручке в 370,1 млн. руб. Учитывая действительную важность предприятия для России, выход напрашивается вполне логичный — господдержка.
Казалось бы, никто лучше «Газпрома» на роль финансовой подпорки не подходит. Однако есть нюанс: падение выручки от экспортных продаж газа, рост капитальных вложений и падение курса рубля привели к тому, что газовый бизнес госпорпорации в первом полугодии тоже оказался убыточным. Головная компания недосчиталась 255 млрд. руб. против 996,6 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период предыдущего года, как сообщает ТАСС.
Так что вопрос о том, станет государство обязывать «Газпром» поддерживать на плаву Aurus, весьма и весьма неопределенный.