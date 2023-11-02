«Москвич» показал свой первый битопливный автомобиль

Как сообщает пресс-служба компании «Газпром газомоторное топливо», на Петербургском международном газовом форуме дебютировал лифтбэк «Москвич 6» на метане. Мощность двигателя битопливной модели составляет 104 л. с. — у обычной бензиновой версии мотор развивает 136 сил. Эксплуатировать автомобиль на газе выгоднее, чем на бензине — метан стоит дешевле и расходуется экономичнее, но никаких цифр для «Москвича 6» компания не приводит.

«Газпром газомоторное топливо» также сообщает, что совместно с «Москвичом» разработает «механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определит регионы для приоритетного запуска проекта». В настоящий момент на заводе «Москвич» выпускаются две модели автомобилей с двигателем внутреннего сгорания — кроссовер «Москвич 3» и лифтбэк «Москвич 6», которые «в рамках будущего проекта» могут быть оснащены газобаллонным оборудованием, отметила компания.