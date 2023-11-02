В России начались продажи кроссовера Hongqi HS7

Фото: Autohome.com.cn
В России теперь можно купить люксовый китайский кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Автомобиль длиной почти пять метров с тремя рядами кресел в салоне обойдется покупателю от 6 799 000 до 7 090 000 рублей в зависимости от версии.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л. с. и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод у такой версии — задний. Кроссовер также предлагается в модификации с полным приводом — в этом случае у него будет 3,0-литровый двигатель V6 отдачей 337 л. с. и 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

На выбор — восемь режимов ездовой электроники, включая два «внедорожных». Габариты Hongqi HS7 составляют 4995 х 1960 х 1760 мм, колесная база — 2920 мм, так что китайский кроссовер крупнее даже Land Cruiser 300. У «китайца» цифровая приборная панель и большой вертикальный дисплей мультимедийной системы. Салон доступен как с диваном второго ряда, так и с раздельными «капитанскими» креслами.

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2 ноября 2023
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