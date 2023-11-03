LADA Vesta Sportline поступила в онлайн-продажу

Седан Vesta Sportline на сайте АВТОВАЗа можно приобрести за 2 175 900 рублей. Правда, ехать за автомобилем придется к дилеру в Тольятти, причем для покупки обязательно оформлять кредит — такую схему завод ввел для борьбы с перекупами. Зато покупка онлайн позволяет получить машину по рекомендованной розничной цене без навязанных дилером аксессуаров и прочих опций.

Но если покупателям модели Granta через официальный сайт раньше полагалась скидка в 40 000 рублей, чтобы компенсировать затраты на поездку за автомобилем, то сейчас она снизилась до 30 000 рублей, а для Vesta не предусмотрена вовсе — владельцам Sportline придется раскошелиться на полную стоимость.

Кроме того, LADA Vesta Sportline уже появилась в салонах дилеров, а на сайте теперь можно приобрести Vesta в комплектации Life за 1 591 900 рублей.