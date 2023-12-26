В Россию приехал «спортивный» седан китайской марки GAC

Как сообщает «Российская газета», по габаритам GAC Trumpchi Empow похож, например, на Hyundai Elantra — 4700х1850х1432 мм, но колесная база у него подлиннее — 2736 мм, что обещает задним пассажирам больший простор. В основе седана лежит модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture), и это вторая серийная модель GAC на этой «тележке» после кроссовера GS4. У автомобиля независимая задняя подвеска, но привод — только передний.

Под капотом приехавшего в Россию Trumpchi Empow установлен топовый для седана 2,0-литровый турбомотор мощностью 265 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Машину привезли в максимально возможной для нее комплектации — на 19-дюймовых колесах, с креслами из кожи и алькантары, вставками под карбон, люком, виртуальной «приборкой» и акустикой Yamaha. Но и цена впечатляет — 4 290 000 рублей.