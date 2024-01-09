Бюджетные легковушки начнут дорожать с февраля

Как сообщает «Российская газета», обязательное оснащение всех машин системой «ЭРА-ГЛОНАСС» поможет создать первую в мире государственную платформу сервисов для автомобилистов с новым поколением кнопок SOS, которые будут информировать водителей о дорожной ситуации по пути следования. На практике же это означает прежде всего то, что с февраля все транспортные средства стоимостью до миллиона рублей могут заметно подорожать. Но рост цен коснется не только этого сегмента — просто в других он будет не так заметен на фоне более высокой стоимости.

— Из-за необходимости оснащения системой «ЭРА-ГЛОНАСС» изготавливаемые у нас транспортные средства среднего сегмента могут подорожать на какую-то небольшую величину относительно изначальной стоимости. Однако бюджетные автомобили, цена которых находится в пределах миллиона рублей, могут стать ощутимо дороже, — заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.