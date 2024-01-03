В России могут кардинально измениться правила продажи новых автомобилей

И дело не только в пресловутых ставках ЦБ и утильсбора, которые необходимо снижать. Свою роль играет и жадность автодилеров, по-прежнему не представляющих свою счастливую жизнь без различных накруток. Хотя на последних, кстати сказать, некоторые автопроизводители нашли хоть какую-то управу, начав продавать свои изделия без накруток через маркетплейсы. Хотя, конечно, проблему в целом это не решит. Требуются куда более кардинальные меры.
Что, заметим, покажут и автопродажи (а точнее — их отсутствие) первых месяцев наступившего года. Объемы реализации машин в январе-феврале вряд ли пойдет в рост даже несмотря на то, что, как уверены многие эксперты, их прайсы в этом вполне обозримом периоде сильно не поднимутся.
И просто потому, что куда же еще выше? И потому, что от зависших «складов» надо избавляться. И наконец, объективных предпосылок для повышения цен пока не имеется (и автостроителям, и автосалонам необходимо, как минимум, посмотреть, что будет с валютными курсами). Но даже временное «ценовое затишье», повторим, не сподвигнет массового покупателя на приобретение новых «колес».
Мы, похоже, достигли на домашнем авторынке той точки, когда властям придется задуматься о его жестком государственном регулировании. Как, скажем, в недавней истории с дефицитом и дороговизной яиц. Правительство РФ проявило политическую волю и вуаля: «яичная проблема» пусть и с опозданием, но благополучно была решена. И все идет к тому, что жесткая государственная рука должна придет и в сегмент автопродаж. Тем более, что явные к тому предпосылки уже налицо. Впрочем, подробнее о проблеме и путях ее решения на самом высоком уровне вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.