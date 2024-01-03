В России могут кардинально измениться правила продажи новых автомобилей

И дело не только в пресловутых ставках ЦБ и утильсбора, которые необходимо снижать. Свою роль играет и жадность автодилеров, по-прежнему не представляющих свою счастливую жизнь без различных накруток. Хотя на последних, кстати сказать, некоторые автопроизводители нашли хоть какую-то управу, начав продавать свои изделия без накруток через маркетплейсы. Хотя, конечно, проблему в целом это не решит. Требуются куда более кардинальные меры.

Что, заметим, покажут и автопродажи (а точнее — их отсутствие) первых месяцев наступившего года. Объемы реализации машин в январе-феврале вряд ли пойдет в рост даже несмотря на то, что, как уверены многие эксперты, их прайсы в этом вполне обозримом периоде сильно не поднимутся.