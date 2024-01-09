Продажи новых автомобилей по итогам 2023 года выросли на 60%

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, по итогам января-декабря 2023 года рынок новых легковушек, грузовиков и автобусов в РФ вырос на 60% по сравнению с 2022-м, когда было продано 823 695 машин. Половину реализованного объема составили автомобили отечественного производства. Что касается легковушек, то дилеры передали покупателям 1 056 397 машин (+62%), легких коммерческих — 104 958 шт. (+35%), грузовых — 140 204 (+74%), автобусов — 17 792 (+19%).

Лидером сегмента легковых автомобилей стала LADA Granta (191 100 ед.), на втором месте — Haval Jolion (49 000 ед.), третье место заняла LADA Niva (46 900 ед.). Среди грузовиков лидирует КамАЗ, затем идут китайские Sitrak, Shacman и FAW. Среди легких коммерческих моделей на первом месте — ГАЗ, на втором — УАЗ. Рынок новых электрокаров составил 14 869 единиц, что сразу на 290% больше 2022 года.