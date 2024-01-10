АВТОВАЗ объявил о старте продаж универсала LADA Vesta SW Sportline

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, стартовая цена LADA Vesta SW Sportline составляет 2 350 900 рублей. Чуть дороже обойдется «черное» исполнение Black — 2 380 900 рублей. Эта комплектация примечательна черной окраской колесных дисков, молдингов переднего бампера, накладки решетки радиатора и крышки багажника, спойлера и других декоративных элементов. Седан Vesta Sportline, к слову, стоит изрядно дешевле — 2 175 900 рублей.

Кроме иного силового агрегата, версия Sportline получила перенастроенную подвеску, у нее оригинальные амортизаторы для устойчивости на высоких скоростях и энергоемкости. Тормозные механизмы у модели тоже новые — повышенной эффективности. В салоне применена контрастная красно-черная отделка и установлены «спортивные» передние кресла. Руль, рычаг переключения передач, рукоятка стояночного тормоза и подлокотники отделаны кожзамом с красной строчкой.