Почти две трети автодилеров России стали «китайскими»

Согласно результатам исследования «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю», по динамике расширения дилерской сети в 2023 году на российском рынке лидирует JAC (+73%), а по общему охвату первенство сохранила Chery (207 салонов).

Однако стабильность бизнеса у «китайских» автоцентров оставляет желать лучшего — почти 200 дилеров в прошлом году уже успели закрыться. Всего за год в нашей стране стало на 1568 шоу-румов больше — 1400 из них как раз занялись «поднебесными» брендами. В большинстве случаев это были не новые точки продаж, а дилеры ушедших из РФ марок.

Chery открыла за год 41 автосалон, а 18 — закрыла. Прирост сети оказался относительно невысоким (+13%), а в столичном регионе дилерам марки становится тесновато — их здесь уже 36. Geely закончила год со 170 салонами — на 20% больше, чем в 2022 году. За год закрылось девять дилеров марки в Москве, Подмосковье и за Уралом. Замыкает тройку лидеров Omоda — за год увеличившая число точек более чем в полтора раза до 165. В большинстве из них по соседству открылись еще и салоны бренда Jaecоo (159 дилеров).