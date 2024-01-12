В 2023 году в Россию импортировали более миллиона легковых автомобилей

Как сообщает агентство «Автостат», с точки зрения ежемесячных объемов импорта новых легковых автомобилей рекордным оказался октябрь — 86 800 машин, а меньше всего ввезли в феврале (23 900 штук). В декабре в Россию поставили 78 100 авто.

Что касается легковушек старше трех лет, то в 2023 году в нашу страну приехало 387 100 экземпляров — в полтора раза больше, чем годом ранее.

С января по май в Россию ежемесячно завозилось более 30 000 подержанных машин. В июне этот показатель преодолел 40-тысячную планку, а в июле достиг пика — 51 300 единицы. Уже с августа ввоз пошел на спад, а в сентябре и вовсе установил антирекорд — 17 200 автомобилей, что было связано с введением нового утилизационного сбора и ограничением поставок авто из Японии.

Новые автомобили в основном везут из Китая — в декабре на долю КНР пришлось 76,1% от общего объема импорта. Второе место здесь занимает Киргизия (17,4%), третье — Казахстан (2,2%).