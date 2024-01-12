Оговорки по Фрейду: эксперты прогнозируют переворот на российском авторынке

АЕБ — площадка, на которой присутствуют и европейские, и японские, и корейские, и, конечно, китайские импортеры. И начать анализировать очередную «теорию заговора» стоит с того, что руководитель комитета АЕБ и основной спикер всей конференции — исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ». Ну вы поняли: достаточно толстый намек на позицию корейского бренда относительно российского рынка.
Более того, начинает Алексей Калицев свое повествование с «козырей»: санкционные пакеты, запрещающие поставки автомобилей, описываются однозначными эпитетами «печально и обидно». Поверить в то, что топ-менеджер высказал публично свое личное мнение, а не согласованную позицию — невозможно. Далее следует еще одно весьма неоднозначное высказывание: «бренды трансформируются». Минуточку. Какие бренды? Куда они трансформируются? Уж не подводка ли это к грядущему уже в самое ближайшее время разъяснению о принадлежности сходящих с конвейера в Ленобласти машин изначально корейских брендов?
Неужто корейцы нашли лазейку, чтобы продолжить работу в России, закрывшись от вторичных санкций «зонтиком» какого-то дружественного, но неподвластного «вашингтонскому обкому» товарного знака? Если это так, то в самом скором времени мы увидим использование этого кейса повсеместно.
Калицев уверенно говорит о запуске до конца года всех автомобильных заводов в России, но в тоже время подчеркивает невероятную цену инвестиций — высокую стоимость кредитов на данный момент в силу высокой же ставки рефинансирования — и огромной сумме, потребной для перезапуска производства на любом заводе. Любопытно.
«Государство прикладывает усилия для трансформации рынка». Это дословно. Во-первых, госрегулирование, без него в этом хаосе уже явно не выгрести, а во-вторых, какие конкретно усилия. Тут никуда не деться от самого прямого ответа: утильсбор. Напомним, с лета он вырос в 210 раз. В двести десять, тут ошибки нет: раньше платили 4000 рублей при «растаможке» на физлицо, сейчас безальтернативно 840 000, поскольку реализовать покупку, доставку и таможенное оформление без привлечения «специалистов» практически невозможно.
Гаечка на параллельном импорте закручивается, о чем говорит и сам спикер: «Параллельный импорт создал разнообразие и хаос». После чего идет весьма однозначный «разбор полетов» в действиях «не имеющих опыта лиц». С одной стороны, параллельный импорт — тренд 2023 года, а с другой — «тренд ужесточения схемы параллельного импорта будет продолжаться». Проще говоря, этим тяжелым, но нужным делом — поставками импортных автомобилей в Россию — должны заниматься только профессионалы. Читай, импортеры. А все остальные — брысь из песочницы!
Повышение ставки рефинансирования, естественно, повлияло на спрос, люди стали дольше думать и реже заключать сделки. Так оно и есть. А вот далее следует уж совсем откровенное: автокредит под 18–19–20 процентов Алексей Калицев честно называет «заградительным». Простыми словами: кому очень уж нужно купить машину — заплатит, а вот всем остальным рекомендовано задуматься и отложить покупку. Почему?
Да потому, что рынок ждут глобальные изменения, о которых в том числе говорит г-н Калицев. Мол, к 2025—2026 годам мы не узнаем собственные дороги и машины, их наводняющие. А для глобальных перемен нужно заранее «удобрить грядку», искусственно создав «отложенный спрос»: будущим игрокам необходимо обеспечить наиболее привлекательные условия на старте, когда ураганный объем инвестиций должен стимулироваться быстрой отдачей.
Однажды японцы признались, что для вывода новой модели на рынок нужно гарантировать продажи в объеме не менее 5000 машин в год. Одним словом, нас ждет насыщенный, полный неожиданными и даже сногсшибательными событиями год, который только приоткроет горизонт планирования на ближайшие 5—10 лет. Через 364 дня сравним нашу «теорию заговора» и новый отчет АЕБ…