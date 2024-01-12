Оговорки по Фрейду: эксперты прогнозируют переворот на российском авторынке

АЕБ — площадка, на которой присутствуют и европейские, и японские, и корейские, и, конечно, китайские импортеры. И начать анализировать очередную «теорию заговора» стоит с того, что руководитель комитета АЕБ и основной спикер всей конференции — исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ». Ну вы поняли: достаточно толстый намек на позицию корейского бренда относительно российского рынка.

Более того, начинает Алексей Калицев свое повествование с «козырей»: санкционные пакеты, запрещающие поставки автомобилей, описываются однозначными эпитетами «печально и обидно». Поверить в то, что топ-менеджер высказал публично свое личное мнение, а не согласованную позицию — невозможно. Далее следует еще одно весьма неоднозначное высказывание: «бренды трансформируются». Минуточку. Какие бренды? Куда они трансформируются? Уж не подводка ли это к грядущему уже в самое ближайшее время разъяснению о принадлежности сходящих с конвейера в Ленобласти машин изначально корейских брендов?

Неужто корейцы нашли лазейку, чтобы продолжить работу в России, закрывшись от вторичных санкций «зонтиком» какого-то дружественного, но неподвластного «вашингтонскому обкому» товарного знака? Если это так, то в самом скором времени мы увидим использование этого кейса повсеместно.