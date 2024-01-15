Владельцы LADA Vesta NG нашли способ активировать новую функцию

Как сообщает портал «Лада.онлайн», в настоящее время круиз-контроль на LADA Vesta отсутствует из-за дефицита электронных компонентов. АВТОВАЗ обещал, что опция появится позже, но дооснащать ранее выпущенные машины дилеры не будут. «Круиз», дескать, связан с наличием в автомобиле системы ESP, поэтому активировать одно без другого невозможно. Но специалисты «Клуб Лада Веста» выяснили, что это не так — для круиз-контроля нужен только сигнал скорости, а взять его можно, например, с датчика ABS через CAN-шину.

Активировать на Vesta NG «круиз», а заодно и ограничитель скорости, можно с помощью новой прошивки электронного блока ДВС и панели приборов, но только для комплектации Techno. Нужные для управления круиз-контролем кнопки на руле уже есть.

Услуга доступна в городах России и Казахстана — новая опция обойдется примерно в 7000 рублей. Разумеется, такую «самодеятельность» АВТОВАЗ не поощряет, так что в случае неполадок у дилеров будет повод отказать в выполнении гарантийных работ.