Новый Geely Atlas появился в автосалонах, но забрать его пока нельзя

О том, что сменивший генерацию Geely Atlas появился у дилеров, сообщила «Российская газета». Представитель одного из петербургских автосалонов подтвердил нашим коллегам, что кроссоверы уже начали поступать в шоу-румы, однако первые покупатели смогут забрать свои машины не раньше 1 февраля.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, новый Geely Atlas стал изрядно крупнее предшественника — его длина теперь составляет 4670 мм (+126 мм), ширина — 1900 мм (+69 мм), а колесная база — 2770 мм (+107 мм). Силовой агрегат у кроссовера только один — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод — лишь передний.

В базовой версии новый Geely Atlas оснащен 19-дюймовыми колесами, диодной оптикой, панорамной крышей с люком, отделкой из экокожи и «зимним» пакетом, в который включены обогревы передних и задних кресел, зеркал, руля, форсунок и ветрового стекла.

Примечательно, что Atlas нового поколения будет представлен на российском рынке вместе с нынешним кроссовером Atlas Pro. Хотя не исключено, что последний через некоторое время начнут предлагать под белорусским брендом BelGee.