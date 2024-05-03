Отрывающиеся колеса, трещины и глюки: названы самые ненадежные модели Toyota

Журналисты издания HotCars составили собственный рейтинг самых ломучих автомобилей Toyota, изучив отчеты аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и других источников — тех, что собирают отзывы реальных владельцев об их машинах.
Так, самой ненадежной моделью Toyota из тех, что увидели свет относительно недавно, стал электрический кроссовер bz4X. У него часто сбоит бортовая электроника, быстро разряжается батарея и ослабевают болты ступицы, что приводит к отделению колес во время движения. Впрочем, последнюю проблему японцы решили: модернизировали конструкцию и провели отзывную кампанию.
В более широком временном диапазоне — а именно 20 лет — наши зарубежные коллеги называют самой неудачной «Тойотой» спорткар GR Supra. Основные претензии владельцев этих машин связаны с чрезмерным расходом масла в 3,0-литровых 6-цилиндровых двигателях BMW. Причем «масложор» порой настолько серьезный, что производителю приходится менять мотор по гарантии.
Наконец, самой ненадежной моделью Toyota в принципе — за всю историю бренда — стал минивэн Sienna. «Счастливые» обладатели массово жалуются на сдвижные двери, покрывающуюся трещинами приборную панель, ненадежность кислородного датчика и в целом на крайне низкое качество сборки автомобиля.
Добавим, что все эти «Тойоты» можно без труда отыскать и в России. Так, приобрести подержанный bz4X можно по цене от 2,8 млн. рублей, озорную Supra с пробегом — за 3,8 млн., а Sienna в возрасте до 10 лет — за 2,1 млн. Другой вопрос, что, учитывая вышесказанное, делать это категорически не стоит...