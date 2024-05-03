Отрывающиеся колеса, трещины и глюки: названы самые ненадежные модели Toyota

Компания Toyota давно заслужила репутацию производителя надежных автомобилей — в том числе и по этой причине ее машины пользуются такой высокой популярностью по всему миру. Тем не менее, никто не идеален: и в истории японской марки были откровенно неудачные модели, изрядно потрепавшие нервы своим владельцам. Какие именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Журналисты издания HotCars составили собственный рейтинг самых ломучих автомобилей Toyota, изучив отчеты аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и других источников — тех, что собирают отзывы реальных владельцев об их машинах.

Так, самой ненадежной моделью Toyota из тех, что увидели свет относительно недавно, стал электрический кроссовер bz4X. У него часто сбоит бортовая электроника, быстро разряжается батарея и ослабевают болты ступицы, что приводит к отделению колес во время движения. Впрочем, последнюю проблему японцы решили: модернизировали конструкцию и провели отзывную кампанию.

В более широком временном диапазоне — а именно 20 лет — наши зарубежные коллеги называют самой неудачной «Тойотой» спорткар GR Supra. Основные претензии владельцев этих машин связаны с чрезмерным расходом масла в 3,0-литровых 6-цилиндровых двигателях BMW. Причем «масложор» порой настолько серьезный, что производителю приходится менять мотор по гарантии.

Наконец, самой ненадежной моделью Toyota в принципе — за всю историю бренда — стал минивэн Sienna. «Счастливые» обладатели массово жалуются на сдвижные двери, покрывающуюся трещинами приборную панель, ненадежность кислородного датчика и в целом на крайне низкое качество сборки автомобиля.

Добавим, что все эти «Тойоты» можно без труда отыскать и в России. Так, приобрести подержанный bz4X можно по цене от 2,8 млн. рублей, озорную Supra с пробегом — за 3,8 млн., а Sienna в возрасте до 10 лет — за 2,1 млн. Другой вопрос, что, учитывая вышесказанное, делать это категорически не стоит...