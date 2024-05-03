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Отрывающиеся колеса, трещины и глюки: названы самые ненадежные модели Toyota

И на старуху бывает проруха

Компания Toyota давно заслужила репутацию производителя надежных автомобилей — в том числе и по этой причине ее машины пользуются такой высокой популярностью по всему миру. Тем не менее, никто не идеален: и в истории японской марки были откровенно неудачные модели, изрядно потрепавшие нервы своим владельцам. Какие именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Максим Орлов

Изображение Отрывающиеся колеса, трещины и глюки: названы самые ненадежные модели Toyota

Журналисты издания HotCars составили собственный рейтинг самых ломучих автомобилей Toyota, изучив отчеты аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и других источников — тех, что собирают отзывы реальных владельцев об их машинах.

Так, самой ненадежной моделью Toyota из тех, что увидели свет относительно недавно, стал электрический кроссовер bz4X. У него часто сбоит бортовая электроника, быстро разряжается батарея и ослабевают болты ступицы, что приводит к отделению колес во время движения. Впрочем, последнюю проблему японцы решили: модернизировали конструкцию и провели отзывную кампанию.

В более широком временном диапазоне — а именно 20 лет — наши зарубежные коллеги называют самой неудачной «Тойотой» спорткар GR Supra. Основные претензии владельцев этих машин связаны с чрезмерным расходом масла в 3,0-литровых 6-цилиндровых двигателях BMW. Причем «масложор» порой настолько серьезный, что производителю приходится менять мотор по гарантии.

Наконец, самой ненадежной моделью Toyota в принципе — за всю историю бренда — стал минивэн Sienna. «Счастливые» обладатели массово жалуются на сдвижные двери, покрывающуюся трещинами приборную панель, ненадежность кислородного датчика и в целом на крайне низкое качество сборки автомобиля.

Добавим, что все эти «Тойоты» можно без труда отыскать и в России. Так, приобрести подержанный bz4X можно по цене от 2,8 млн. рублей, озорную Supra с пробегом — за 3,8 млн., а Sienna в возрасте до 10 лет — за 2,1 млн. Другой вопрос, что, учитывая вышесказанное, делать это категорически не стоит...

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