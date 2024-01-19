В России стартовали продажи кроссовера Hyundai Mufasa

Как сообщает портал Quto, немногочисленные «частники» просили за ввезенный из Китая кроссовер минимум 3 770 000 рублей, а теперь, судя по предложениям на популярном сайте-агрегаторе бесплатных объявлений, Hyundai Mufasa в базовой версии можно приобрести у дилера от 3 278 000.

Модель разработана для «поднебесного» рынка — там она и производится. Автомобиль построен на той же платформе, что и нынешний Tucson, но полного привода у него нет по принципиальным соображениям — у китайцев он не пользуется спросом. Габариты составляют 4475 х 1850 х 1665 мм, колесная база — 2680 мм. Так что кроссовер заметно просторнее для задних пассажиров, чем некогда популярнейшая в России Creta.

Mufasa щеголяет отделкой салона из кожзама, панорамной крышей и даже адаптивным круиз-контролем, но силовой агрегат консервативен — 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 160 л. с. и 6-ступенчатый «автомат».