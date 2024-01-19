В России стартовали продажи кроссовера Hyundai Mufasa

Фото: Hyundai
До нашей страны добралась большая партия кроссоверов Hyundai Mufasa: эту модель, расположенную в линейке корейской марки между Creta и Tucson, в ассортименте представил один из российских дилерских холдингов. И его предложение оказалось куда более интересным, нежели условия частных продавцов, которые понемногу импортировали Mufasa из КНР.
Александр Пономарев

Как сообщает портал Quto, немногочисленные «частники» просили за ввезенный из Китая кроссовер минимум 3 770 000 рублей, а теперь, судя по предложениям на популярном сайте-агрегаторе бесплатных объявлений, Hyundai Mufasa в базовой версии можно приобрести у дилера от 3 278 000.

Модель разработана для «поднебесного» рынка — там она и производится. Автомобиль построен на той же платформе, что и нынешний Tucson, но полного привода у него нет по принципиальным соображениям — у китайцев он не пользуется спросом. Габариты составляют 4475 х 1850 х 1665 мм, колесная база — 2680 мм. Так что кроссовер заметно просторнее для задних пассажиров, чем некогда популярнейшая в России Creta.

Mufasa щеголяет отделкой салона из кожзама, панорамной крышей и даже адаптивным круиз-контролем, но силовой агрегат консервативен — 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 160 л. с. и 6-ступенчатый «автомат».

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19 января 2024
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