АВТОВАЗ возобновил производство LADA Vesta с автоматической коробкой передач

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», до конца текущего месяца планируется выпустить первую партию из 25 двухпедальных автомобилей. Силовая установка «автоматической» Vesta фактически повторяет таковую у длиннобазной модели Aura — это недавно обновленный 122-сильный мотор и вариатор WLY. В конце прошлого года АВТОВАЗ заявлял, что Vesta NG с автоматической трансмиссией появится «на рубеже 2023—2024 годов», а значит, производство машины началось по графику.

О старте продаж LADA Vesta с вариатором тольяттинский автогигант сообщит отдельно, цены тоже станут известны позже. Нет сомнений, что «автоматические» седаны преодолеют отметку в 2 000 000 рублей, поскольку цены на топовую комплектацию Techno со 106-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой механической коробкой передач уже достигают 1,8 млн руб. «Обычные» Vesta NG при этом упростят — модель лишится подушек безопасности и подешевеет, а версию с 8-клапанным мотором из линейки убрали вовсе.