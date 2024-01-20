Какие кроссоверы сильнее всего подорожали в январе 2024 года

Как наказал в свое время Владимир Путин, всенародные модели АВТОВАЗа просто обязаны быть доступными, хотя и на ту же «Весту» ценник явно завышен. А вот поверившие в себя китайцы столкнулись с неизбежным — никто не берет! Кому нужны посредственного качества машины по космическим расценкам? Все, кто хотел — уже давно взяли. Так что стимуляции спроса поможет лишь удешевление, чем азиаты медленно, но верно и начали заниматься.
Между тем, торговцы продукцией «поинтереснее» не стесняются в аппетитах, планомерно увеличивая прайсы на свои автотовары. В особенности это касается предложений параллельного импорта. Удорожание объясняется повышением утилизационного сбора и стоимости логистики, однако по факту бизнесмены и те, кто таковыми себя называют, рисуют прайсы от руки. Рассмотрим несколько примеров.
Вернувшиеся в Россию Volkswagen и Audi под личиной AGR Group на своем официальном сайте цены не указывают, перенаправляя заинтересованных по запросу на растерзание к менеджерам. Между тем, в самих автосалонах — если сравнивать с декабрем 2023 года — ценники заметно прибавили. Скажем, прайсы на популярный у нас в своем классе кроссовер Audi Q5 взлетели почти на 400 000 рублей.
Из более приземленного — японская Toyota RAV4, которая тоже набросила к своей цене 300 000 «деревянных». Почему? Да потому! Но при общении с представителями дилерских центров канувшей в Лету «Тойоты» те же три сотни тысяч можно «откусать» обратно. Иными словами, продавцы искусственно накидывают сверху, чтобы в процессе диалога с клиентом снова скинуть, так сказать, «по доброте душевной».
Аналогичная ситуация с Hyundai Staria и Tucson, Kia Sportage и Sorento, Mazda CX−5 и Nissan X-Trail. Эти автомобили — в зависимости от варианта исполнения — прибавили в цене 200—400 тысяч рублей. А вот Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Range Rover Sport и Vogue, а также Chevrolet Tahoe — наоборот, подешевели.
Причем последний «просел» почти на миллион! Виной тому — автомобили 2022 года выпуска, которые остались невостребованными, а сейчас, по сути, представляют из себя, пусть и новые, но уже двухлетние машины. Да, это как раз тот самый случай, когда старое выдают за свежачок…