Какие кроссоверы сильнее всего подорожали в январе 2024 года

Как наказал в свое время Владимир Путин, всенародные модели АВТОВАЗа просто обязаны быть доступными, хотя и на ту же «Весту» ценник явно завышен. А вот поверившие в себя китайцы столкнулись с неизбежным — никто не берет! Кому нужны посредственного качества машины по космическим расценкам? Все, кто хотел — уже давно взяли. Так что стимуляции спроса поможет лишь удешевление, чем азиаты медленно, но верно и начали заниматься.

Между тем, торговцы продукцией «поинтереснее» не стесняются в аппетитах, планомерно увеличивая прайсы на свои автотовары. В особенности это касается предложений параллельного импорта. Удорожание объясняется повышением утилизационного сбора и стоимости логистики, однако по факту бизнесмены и те, кто таковыми себя называют, рисуют прайсы от руки. Рассмотрим несколько примеров.

Вернувшиеся в Россию Volkswagen и Audi под личиной AGR Group на своем официальном сайте цены не указывают, перенаправляя заинтересованных по запросу на растерзание к менеджерам. Между тем, в самих автосалонах — если сравнивать с декабрем 2023 года — ценники заметно прибавили. Скажем, прайсы на популярный у нас в своем классе кроссовер Audi Q5 взлетели почти на 400 000 рублей.