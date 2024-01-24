АВТОВАЗ покажет универсал LADA Vesta Sport на «Жигулевской миле»

Как сообщает портал Quto, основная дистанция «Жигулевской мили» будет равна исторической длине вазовского конвейера — 1433 метра, а дистанция второй трассы соответствует глубине озера Байкал — 1642 метра. Для заездов АВТОВАЗ выбрал несколько моделей из спортивной линейки. Вместе с Vesta Sport и Granta Sport на лед выйдет ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2, уже известный по ралли «Шелковый путь». За руль сядет пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

В прошлом году на Байкале вазовский пилот разогнал на 1642-метровой дистанции прототип универсала LADA Vesta Sport до 175 км/ч — это рекорд трассы для серийных моноприводных автомобилей с объемом двигателя менее двух литров. Теперь вместо прототипа сражаться за кубок будет предсерийная версия — очевидно, подразделение Lada Sport планирует скоро представить публике товарный вариант универсала.