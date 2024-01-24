АВТОВАЗ покажет универсал LADA Vesta Sport на «Жигулевской миле»

Фото: LADA
Фестиваль скорости «Жигулевская миля», который пройдет на Тольяттинской набережной на берегу Куйбышевского водохранилища, станет местом дебюта предсерийной версии универсала LADA Vesta Sport. Компанию ему составит серийная Granta Sport.
Александр Пономарев

Как сообщает портал Quto, основная дистанция «Жигулевской мили» будет равна исторической длине вазовского конвейера — 1433 метра, а дистанция второй трассы соответствует глубине озера Байкал — 1642 метра. Для заездов АВТОВАЗ выбрал несколько моделей из спортивной линейки. Вместе с Vesta Sport и Granta Sport на лед выйдет ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2, уже известный по ралли «Шелковый путь». За руль сядет пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

В прошлом году на Байкале вазовский пилот разогнал на 1642-метровой дистанции прототип универсала LADA Vesta Sport до 175 км/ч — это рекорд трассы для серийных моноприводных автомобилей с объемом двигателя менее двух литров. Теперь вместо прототипа сражаться за кубок будет предсерийная версия — очевидно, подразделение Lada Sport планирует скоро представить публике товарный вариант универсала.

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24 января 2024
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