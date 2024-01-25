LADA Vesta получит многослойную переднюю панель

Как сообщает «Российская газета», начало производства «мягкой» многослойной панели запланировано на март текущего года. На первый квартал, к примеру, намечен и запуск производства Vesta с новый силовым агрегатом 1.8 Evo — это 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра, агрегатированный с вариатором китайского производства. Такие машины получат отечественную антипробуксовочную систему ESC производства НПП «Итэлма».

К середине года у Vesta должна появиться система стабилизации ESP, в мае наладят выпуск бензиновой и электрической версий универсала Largus, в сентябре — седана Aura, а в конце года — внедорожника Niva Legend Sport. Наконец, глава АВТОВАЗа Максим Соколов также анонсировал появление у концерна нового бренда. Пока лишь известно, что под новой маркой будут выпускать лицензионные автомобили сегмента C/D, а сборку наладят на заводе в Санкт-Петербурге.