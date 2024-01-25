LADA Vesta получит многослойную переднюю панель

Фото производителя.
АВТОВАЗ готовится начать выпуск новой передней панели для семейства LADA Vesta. Технологию изготовления многослойного материала «привезли» на тольяттинский завод из Ижевска, где до прошлого года «Весты» и выпускались.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», начало производства «мягкой» многослойной панели запланировано на март текущего года. На первый квартал, к примеру, намечен и запуск производства Vesta с новый силовым агрегатом 1.8 Evo — это 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра, агрегатированный с вариатором китайского производства. Такие машины получат отечественную антипробуксовочную систему ESC производства НПП «Итэлма».

К середине года у Vesta должна появиться система стабилизации ESP, в мае наладят выпуск бензиновой и электрической версий универсала Largus, в сентябре — седана Aura, а в конце года — внедорожника Niva Legend Sport. Наконец, глава АВТОВАЗа Максим Соколов также анонсировал появление у концерна нового бренда. Пока лишь известно, что под новой маркой будут выпускать лицензионные автомобили сегмента C/D, а сборку наладят на заводе в Санкт-Петербурге.

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25 января 2024
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