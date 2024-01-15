Стало известно, какой автомобиль АВТОВАЗ решил выпускать под новым брендом

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, компания Chery согласилась на партнерство с тольяттинским автогигантом не сразу — решение было принято лишь после двух раундов переговоров о сотрудничестве. Сначала китайцы отказались от проекта, но затем передумали. Правда, при одном условии — АВТОВАЗ не должен официально афишировать факт партнерства с китайской маркой.

О начале сборки Chery Tiggo 7 Pro на площадке в Санкт-Петербурге стало известно еще в декабре 2023 года. На автомобили не наклеивают никакие логотипы и шильдики, в том числе LADA — потому что для них АВТОВАЗ обещал придумать новый бренд. Приходящие из Китая машинокомплекты представляют собой почти готовые кроссоверы, на которые монтируют передний подрамник с двигателем и подвеской, задний подрамник с подвеской и прикручивают колеса.