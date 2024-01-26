Минпромторг продлит упрощенное оформление авто, ввезенных «параллельно»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг, действие механизма оценки безопасности по постановлению №855 предлагается продлить до 31 декабря 2027 года «с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка». С 1 октября 2023-го сертификация машин брендов, которые не прекращали официальные поставки в нашу страну, для эксплуатации на территории ЕАЭС и России осуществляется в рамках техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», напомнили в министерстве.

С 1 февраля 2024 года это требование также будет распространяться на электромобили и гибриды марок из дружественных стран, а выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экостандарту не ниже «Евро−3». С 1 декабря 2023-го все выпускаемые машины должны быть обязательно укомплектованы антиблокировочной системой тормозов, а требование по оснащению системами пассивной безопасности также предлагается сделать обязательным с 2025 года.