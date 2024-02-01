Бурные аплодисменты: по словам Путина локализации в автопроме достигла 70%

На встрече со своими доверенными лицами на грядущих президентских выборах, Владимир Путин заявил, что локализация производства в сфере автомобильного транспорта в России достигла 70%. При этом в области транспорта и машиностроения в целом этот показатель и вовсе вырос до 80%.

Как сообщает ТАСС, Президент РФ похвалил представителей отечественного промышленности за столь высокие показатели:

- Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. Вот, один КамАЗ чего стоит, поздравим его с успехами, — сказал Путин. - В области авиационного двигателестроения этот параметр составляет 90% — это уже полностью локализованный продукт, — подчеркнул лидер нации, после чего в зале раздались бурные овации.

«Спасибо за аплодисменты. Это аплодисменты в адрес тех, кто это делает. Это выдающееся достижение», — отреагировал на эмоции слушателей Путин. Напомним, в прошлом году производство автомобилей всех сегментов увеличилось в России на 16% — до более чем 720 000 транспортных средств. Но несмотря на рост по сравнению с 2022 годом, суммарный объем производства машин в настоящее время все-таки ниже уровня предыдущих кризисов 2009-2010 и 2015-2016 годов. В 2022 году в России работал 21 крупный автозавод, 10 из которых контролировались автоконцернами из стран, впоследствии признанных российскими властями недружественными.