Вечный двигатель: названы 10 самых надежных автомобильных моторов

Популярность шестицилиндровых V-образных двигателей в мире потихоньку падает, а на российском рынке новых автомобилей моделей, «вооруженных» такими агрегатами, и вовсе почти не осталось. Однако они все еще встречаются на «вторичке». И тем, кто как раз подыскивает подержанную машину с V6, наверняка будет интересен новый зарубежный рейтинг самых надежных бензиновых моторов этого типа.

Журналисты издания HotCars составили собственный топ-10 самых удачных двигателей V6, в который попали моторы самых разных производителей. Больше всего в рейтинге японских агрегатов, однако возглавил его все-таки культовый «американец» GM 3800 — он выпускался с 1988 по 2008 год и устанавливался на различные модели Buick, Pontiac, Oldsmobile и Chevrolet, включая легендарные Camaro и Impala.

Помимо него, в тройку лидеров вошли 1GR/2GR-FE от Toyota (с 2002 года ставится на внедорожники и кроссоверы Toyota и Lexus) и Honda J35 — его можно найти под капотами Accord, Ridgeline, Pilot, Odyssey, Legend, а также на автомобилях Acura, выпускающихся с 1998 года.

Четвертое место за VQ35DE V6 от Nissan. Им с 2000 года оснащаются собственно «Ниссаны», включая внедорожники Pathfinder, спорткары Skyline и 350Z, а также некоторые модели Infiniti и Renault. На пятой строчке рейтинга — использовавшийся с 1993 по 2014 год 1MZ-FE V6 производства Toyota (его можно встретить на Camry, Mark II, Highlander, Alphard, а также машинах Lexus).

Замыкают десятку лучших V6 двигатели Honda C30A/C32B, Nissan VR38DETT V6, M276 DE35 V6 от Mercedes-Benz (единственный «немец», попавший в список), EcoBoost 3.5 V6 от Ford и Mitsubishi 6G74.