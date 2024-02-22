АВТОВАЗ вернул LADA Vesta еще одну опцию комфорта

АВТОВАЗ пусть и не так быстро, как нам хотелось бы, но довольно успешно справляется с поиском альтернативных источников комплектующих, которых он лишился из-за происков коллективного Запада. Подтверждением тому служит очередная новость о расширении комплектации LADA Vesta, которая теперь вновь доступна с круиз-контролем.

Система, напомним, позволяет поддерживать заданную через кнопки на руле водителем скорость автоматически, без необходимости постоянно работать с педалью газа. При необходимости быстрого ускорения можно нажать педаль акселератора, а затем, по окончании маневра, круиз-контроль автоматически вернет машину к прежней скорости движения. В связке с «круизом» работает функция «Ограничитель скорости», позволяющая задать максимальную скорость движения, быстрее которой автомобиль не поедет.

Теперь эти опции комфорта доступна для всех модификаций LADA Vesta, начиная с комплектации Life стоимостью от 1 602 900рублей. Напомним, ранее АВТОВАЗ вернул в оснащение модели подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.