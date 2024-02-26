LADA Granta с классическим «автоматом» Jatco возвращается на конвейер

Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», в марте 2024 года с конвейера сойдет лимитированная партия LADA Granta с автоматической коробкой передач Jatco. Тираж модели с АКП составит около тысячи экземпляров, но в продажу они, увы, не поступят — госзаказ. Как и прежде, «автомат» будет сочетаться с 98-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21126.
По информации инсайдеров, возобновление выпуска двухпедальной Granta стало возможным благодаря сохранившимся на складах АВТОВАЗА запасам автоматических коробок передач. Партию японских агрегатов нашли на опытно-промышленном производстве в процессе реконструкции предприятия — площади использовались как помещения для запчастей и оборудования с бывшего завода Renault в Москве, среди которых хранилась и тысяча трансмиссий.
Напомним, что сегодня LADA Granta предлагается покупателям в трех модификациях — седан, лифтбэк и приподнятый хетчбэк Cross. Самый доступный вариант — четырехдверка. Ее можно приобрести по цене от 699 900 рублей за версию с 90-сильным мотором и от 989 900 целковых с движком на 106 сил.