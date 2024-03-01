LADA Iskra встанет на конвейер уже летом 2024 года

Новая LADA Iskra, которая призвана занять нишу между Granta и Vesta на российском рынке, должна стать серийной в 2025 году. Но на конвейер эту модель поставят раньше — летом текущего года — чтобы отработать технологию производства.

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «VK», конвейерная сборка опытно-промышленных экземпляров LADA Iskra начнется на линии СКП Калина. Она одновременно позволит и отладить производственные процессы, и собрать дополнительную партию автомобилей для испытаний. Серийный же выпуск новинки — то есть для продажи — по плану стартует в январе 2025 года.

Как отмечают инсайдеры, на стапелях научно-технического центра АВТОВАЗа уже собрано вручную 25 прототипов LADA Iskra, которые задействованы в заводских тестах.

Напомним, ранее появилась информация, что в гамму модификаций новинки войдут седан (с индексом LJO), универсал (BJO) и кросс-универсал (BJO Cross) — причем патентные изображения пятидверки уже опубликованы (посмотреть их можно здесь). Официальную премьеру нового семейства АВТОВАЗ намерен провести до конца 2024 года.