Роспатент рассекретил облик универсала LADA Iskra

АВТОВАЗ готовится к запуску новой модели: уже в следующем году в семействе LADA должна появиться бюджетная Iskra, которую предложат в нескольких вариантах кузова. В их число войдут и две версии универсала — облик пятидверки рассекречен.

В открытой базе Роспатента обнаружились изображения перспективной LADA в двухобъемном кузове. Несмотря на то, что ранее, со ссылкой на внутризаводские документы АВТОВАЗа, появилась информация, что в гамму модификаций новинки войдут седан (с индексом LJO), хетчбэк (BJO) и кросс-хетчбэк (BJO Cross), автогигант запатентовал облик универсала. Вероятно, именно он прежде и назывался хетчбэком. И, следовательно, именно у него будет «внедорожная» версия.

Прототип LADA Iskra уже активно проходит дорожные испытания — предсерийный экземпляр не раз замечали на дорогах Тольятти. Сначала глава АВТОВАЗа Максим Соколов обещал, что производство новинки начнется в конце 2024 года, а старт продаж придется на первый квартал 2025-го. Но позже запуск конвейера отложили — также на 2025-й.

Первое время LADA Iskra будет предлагаться покупателям параллельно с семейством LADA Granta, которое ориентировочно снимут с производства в 2026—2027 годах.