Эксперты назвали 10 самых надежных дизельных двигателей

Автопроизводители постепенно отказываются от дизельных двигателей, но на вторичном рынке моделей с такими моторами предостаточно. И если вы как раз находитесь в поиске машины, потребляющей солярку, то вам наверняка будет интересно ознакомиться с результатами очередного исследования.

Журналисты издания HotCars составили собственный топ-10 самых удачных дизельных двигателей, в который попали моторы европейских, американских и японских производителей. Возглавил рейтинг рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый M57 от BMW — он выпускался с 1998 по 2013 год и устанавливался на массу моделей от 3-й и 7-й серий до кроссоверов BMW X.

Помимо него, в тройку лидеров вошли 3,0-литровый Jaguar Land Rover AJD, который в строю с 2004 года, а также 2,0-литровый Audi TDI, использующийся с 2003 года на автомобилях Audi и Volkswagen. Четвертое место занял 6,6-литровый Chevrolet Duramax — тот, что с 2001 года ставится под капоты Chevrolet и GMC. А на пятой строчке рейтинга оказался Volvo D5 (2001-2010 годы).

Замыкают десятку лучших дизелей 1HD-FTE от Toyota (единственный японский мотор в рейтинге), 1,9-литровый Volkswagen TDI, монструозный 7,3-литровый Ford Power Stroke, культовый 5,9-литровый Cummins и 3,0-литровый EcoDiesel от Chrysler.