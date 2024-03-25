АВТОВАЗ возвращает на конвейер «внедорожный» универсал LADA Granta

Совсем скоро отечественный автогигант расширит гамму доступных модификаций LADA Granta. АВТОВАЗ возобновит производство универсала в исполнении Cross, которое вынужденно встало на паузу еще несколько месяцев назад из-за проблем с комплектующими.

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «VK», завод начнет сборку LADA Granta Cross, который остался единственным универсалом в гамме модели, в апреле. Вместе с этой модификацией возобновится выпуск «Гранты» с автоматической коробкой передач Jatco — партию авто с 98-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21126 и «автоматом» соберут из оставшихся запасов трансмиссии. Причем если раньше предполагалось, что машины с японской АКП уйдут корпоративным заказчикам, то пару недель назад стало известно, что их можно будет отыскать и в свободной продаже. Правда, цены пока неизвестны.

Напомним, на сегодняшний день Granta предлагается покупателям в формате седана (самая доступная модификация стоит от 699 900 рублей за версию с 90-сильным мотором) и лифтбэка. Флагман семейства — «внедорожный» универсал Cross — в прайс-листах тоже есть: он оценен в сумму от 945 900 рублей за 90-сильный вариант и от 1 073 900 рублей за версию со 106-сильным двигателем.