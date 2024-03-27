«Китайский УАЗик» через 60 лет все же получит преемника

Концерн BAIC готовит к премьере новую модель, которая станет одним из самых честных внедорожников на китайском рынке. Речь идет о BAW 212 — преемнике армейского Beijing BJ212.

BJ212 выпускается с 1965 года: модель, заменившая ГАЗ-69 и ставшая китайским аналогом УАЗ-469, с тех пор серьезно модернизировалась только однажды — в 2020-м ей «подарили» новую раму, подвеску и бензиновый турбомотор. Хотя внешность внедорожника, справедливости ради, корректировали неоднократно.

Снимать BJ212 с производства компания BAIC не собирается, хотя и намерена выпустить в пару к нему более современный автомобиль. BAW 212 — так назовут новинку — получит кузов в стиле предшественника, но прибавит в размерах (длина 4360 мм, ширина 1890 мм и высота 1940 мм при колесной базе 2620 мм), чтобы пассажирам было более комфортно.

Освежат и салон — появятся мультифункциональный руль, мультимедиа с тачскрином, улучшатся материалы отделки. При этом технические характеристики новой модели не раскрываются — по слухам, BAW 212 унифицируют с Beijing BJ30, заимствовав у него гибридную силовую установку.

Ожидается, что премьера нового внедорожника BAIC состоится в апреле 2024 года на автосалоне в Пекине. Напомним, что изначально презентовать эту модель публике обещали в 2021-м, но потом дебют на пару лет отложили, и в 2023-м он тоже не состоялся. Остается лишь надеяться, что с третьей попытки у китайцев все получится.